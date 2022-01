Continua o sonho. Mafra goleia Portimonense e está nas meias-finais da Taça de Portugal

O Mafra, da II Liga, foi até ao Algarve golear o Portimonense, por 4-2, e qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal.

Depois de ter eliminado Sertanense, União de Coimbra, Vilafranquense e Moreirense, o Mafra voltou a bater convincentemente uma equipa da I Liga.

Rodrigo Martins abriu o marcador, logo aos 4 minutos de jogo, e deu o mote para a surpresa na partida. Gui Ferreira viria a fazer o segundo para o Mafra pouco depois, aos 16 minutos de jogo, de grande penalidade por falta de Pedrão na área.

Nakajima reduziu para os algarvios, aos 32 minutos, mas o Mafra ainda voltou a marcar antes do intervalo, pela autoria de Pedro Lucas.

O Mafra fez o quarto mais uma vez de penálti, aos 71 minutos, cobrado por Bura e pouco restava a fazer para o Portimonense. Aylton Boa Morte aijnda reduziu, já no minuto 90, e o Mafra acabou mesmo por vencer.

A equipa da II Liga vai agora medir forças com o Tondela, também do primeiro escalão, a duas mãos, para decidir quem chega à final do Jamor. Sporting-FC Porto é o outro duelo das meias-finais.