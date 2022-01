Varzim-Farense da II Liga novamente adiado

O Varzim-Farense, jogo em atraso da 16.ª jornada da II Liga, que ia realizar-se esta quarta-feira, foi novamente adiado, anunciou a Liga.

O adiamento do encontro por uma segunda vez deve-se ao facto de o delegado de saúde da Unidade de Saúde Publica da ACeS da Póvoa de Varzim-Vila do Conde ter determinado que todo o plantel e "staff" do Varzim deve manter-se em “isolamento profilático/quarentena”.

O Varzim-Farense estava originalmente marcado para o dia 28 de dezembro, no entanto, um surto de Covid-19 ditou o adiamento para esta quarta-feira. Agora, novo reagendamento, para data e hora a indicar.

O Varzim é o atual último classificado da II Liga. O Farense é 16.º.