Sporting, Benfica e Braga conhecem adversários na Taça

O Sporting vai a Condeixa ou Grijó e o campeão nacional Benfica recebe o Torreense na terceira eliminatória da Taça de Portugal feminina.

Condeixa e Torreense atuam na I Liga, ao passo que o Grijó milita na terceira divisão.

O sorteio desta quarta-feira também ditou a visita do Sporting de Braga, detentor do troféu, ao Ferreiras, também do terceiro escalão.

Os duelos terão lugar no fim de semana de 23 de janeiro. Quem vencer apura-se para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Quadro completo da 3.ª eliminatória:





Vilaverdense - A-dos-Francos

Vitória SC - Correlhã

CF Benfica - Leça do Balio

Ferreiras - Braga

Condeixa/Grijó - Sporting

RP Football Club - Ponte de Vagos

Damaiense - Albergaria

Gil Vicente - Os Vidreiros

Amora - Vieirense

Guia - Ilha

Valadares Gaia - Romariz

Boavista - Ouriense

Marítimo - Fiães

Padroense - Brito

Benfica - Torreense

Varzim/Famalicão - Lusitânia Lourosa