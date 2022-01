Paços de Ferreira também lucra com Sérgio Oliveira na Roma

O Paços de Ferreira vai também receber uma parte do valor do empréstimo de Sérgio Oliveira para a Roma, confirmou a Renascença.

O clube pacense ainda detém 15% do passe do internacional português e vai já encaixar uma parte da verba da taxa de empréstimo que o FC Porto receberá da Roma. O valor do empréstimo rondará o milhão de euros, mais 500 mil euros por objetivos.

O clube italiano, treinado por José Mourinho, fica ainda com uma cláusula de compra de 13,5 milhões de euros. Caso seja acionada, o Paços receberá também 15% desse valor.

Sérgio Oliveira jogou duas temporadas no Paços, entre 2013 e 2015, onde convencer o FC Porto a voltar a contratar o médio.

O médio de 29 anos aterrou, esta quarta-feira, na capital italiana para realizar exames médicos e assinar contrato pela AS Roma. Sérgio Oliveira aterrou pelas 10h44, hora de Portugal continental, no Aeroporto de Ciampino, conforme registado pela imprensa italiana.

Será a quarta aventura fora de Portugal, depois de ter passado por Mechelen, da Bélgica, Nantes, de França, e PAOK, da Grécia.

Formado no FC Porto mas com uma saída para o Paços de Ferreira pelo meio, Sérgio Oliveira, atualmente com 29 anos, soma um total de oito épocas, 174 jogos e 39 golos pela equipa principal dos dragões.

Venceu duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Na presente temporada, leva cinco golos e uma assistência em 24 jogos.