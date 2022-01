Nota 3 para João Pinheiro. "Perdeu-se no critério"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a João Pinheiro, árbitro que não comprometeu o resultado no jogo entre Vizela e FC Porto, para os quartos de final da Taça de Portugal.

Sobre o penálti aos 62 minutos que dá golo ao FC Porto, a decisão foi correta: "Zag joga com o braço, teria de ser penálti. Boa decisão".

Wendell viu amarelo por um pisão e ficou a dúvida se poderia ser vermelho. A decisão do árbitro foi, também, certa: "Os pisões só são cartão vermelho se for considerado conduta violência, ou seja, uma agressão. Há uma disputa de bola. Deve ter doído, mas é só cartão amarelo para Wendell".

No primeiro golo do FC Porto, o Vizela pediu falta sobre o guarda-redes, mas o contacto "foi fora da área da baliza. Fábio Cardoso saltou sem atingir o Pedro Silva com os braços. Golo bem validado, perfeitamente legal".

Depois de uma primeira parte "em muito bom nível", o especialista em arbitragem considera que "João Pinheiro perdeu-se um pouco no critério" e, por isso, recebe nota 3.