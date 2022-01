João Teixeira, do Desportivo de Chaves, foi eleito o melhor médio de dezembro da II Liga.

Com 20,83% dos votos dos treinadores da prova, superou a concorrência de Diogo Pinto (Estrela da Amadora), com 13,19%, e de Vasco Rocha (Trofense), com 9,03%.

João Teixeira, de 27 anos, marcou um golo e fez quatro assistências nos quatro jogos do Chaves em dezembro, com registo 100% vitorioso.