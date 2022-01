Golo de Arsénio eleito o melhor do mês de dezembro

O golo de Arsénio, médio do Arouca, foi eleito o melhor do mês de dezembro na I Liga, pelos adeptos.

Na 13ª jornada, Arsénio marcou um grande golo em casa do Santa Clara, apesar da derrota do Arouca. Rematou ao ângulo, sem hipótese para o guarda-redes Marco.

O momento mais votado superou a concorrência de Sarabia, do Sporting, Pizzi e Darwin, do Benfica, Hamache, do Boavista, e Lucas Possignolo, do Portimonense.

Arsénio, extremo de 32 anos, cumpre a segunda época no Arouca. Este ano, leva dois golos e três assistências em 20 jogos disputados.

Veja o golo: