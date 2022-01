Dadashov coloca o Tondela nas meias-finais da Taça de Portugal

O Tondela foi até Vila do Conde vencer o Rio Ave, por 1-0, e qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal.

A equipa da I Liga dominou a partida e a superioridade ficou ainda mais declarada após a expulsão de Aderlan Santos, central do Rio Ave, aos 63 minutos. O brasileiro viu o vermelho direito e deixou o Rio Ave com dez elementos.

Apesar da superioridade, o jogo foi para prolongamento e o golo da vitória surgiu aos 96 minutos, por Dadashov, assistido por Telmo Arcanjo.

Continua o sonho do Tondela na Taça de Portugal. Os quartos de final eram já a melhor prestação de sempre do clube da Beira Alta, e aguardam agora pelo vencedor do jogo entre Portimonense e Mafra para conhecer o adversário na meia-final.