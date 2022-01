Álvaro Pacheco: "Merecíamos o prolongamento"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, mostra-se "orgulhoso" pela exibição da equipa frente ao FC Porto, apesar da derrota por 3-1 que dita o adeus à Taça de Portugal.

Em declarações à TVI, o técnico reconhece que os jogadores "cumpriram" com o que foi pedido, apesar das muitas baixas devido ao surto de Covid-19.

"É um orgulho muito grande olhar para esta equipa, a forma como aceitam os desafios. Tenho de estar muito orgulhoso pelo comportamento e pela determinação. Não era fácil e tenho que destacar os jogadores. Queríamos estar no máximo para poder acalentar este sonho. Não foi possível. Os jogadores cumpriram. Fomos capazes, em comparação com o último jogo com o FC Porto. Pelo jogo e pelas oportunidades, merecíamos prolongamento. É pena não podermos continuar", disse.

O Vizela tinha apenas jogadores dos sub-23 no banco de suplentes e jogou com dois laterais-esquerdos adaptados a centrais. Álvaro Pacheco estreou vários jovens da formação e elogia a sua dedicação.

"Também sou por apostar nos jovens. Todos eles têm trajeto longo pela frente. Têm de perceber que, para chegar aqui, têm longo caminho. Há aqui meninos com potencial, com futuro. O que me deixa satisfeito foi a forma como abraçaram o jogo e a determinação que tiveram. Hoje, contra uma das melhores, se não a melhor, estivemos bem", termina.