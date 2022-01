Abdu Conté deixa o Moreirense e segue para o Troyes

O internacional português sub-21 Abdu Conté já se despediu do Moreirense e prepara-se para ser reforço do Troyes.

Nas redes sociais, o defesa diz que "não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado por todos, e onde fui tão feliz".

De acordo com a imprensa, a transferência chegará perto dos três milhões de euros, sendo que o Sporting ainda tem metade do passe do lateral.

Abdu Conté fez toda a formação no Sporting e esteve duas épocas e meia no Moreirense. Esta temporada, disputou 20 jogos. O Troyes está no 16º sexto posto da Ligue 1, o principal escalão do futebol francês.