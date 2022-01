Vizela pronto para surpreender o Porto. "Com o Braga também poucos acreditavam"

"Temos de tirar ilações dos dois jogos com o Braga. Também perdemos para o campeonato e ganhámos na Taça", tal como, espera, possa acontecer frente ao FC Porto, que goleou os minhotos , no jogo da I Liga, por 0-4.

Pedro Silva ressalva, contudo, que para ter sucesso o Vizela tem de ostentar, de forma bem vincada, as características que definem a equipa: "Temos uma ideia vincada neste clube. A alma a identidade são identificados por toda a gente. Essa alma e essa intensidade têm de ser ainda mais marcantes".

O guarda-redes formado no Sporting, de 24 anos, ganhou a titularidade no Vizela, precisamente, no jogo com o Braga, da Taça de Portugal.

O Vizela procura fazer história na Taça - nunca esteve nas meias-finais - e para isso tem de eliminar o FC Porto. O jogo é esta quarta-feira, às 20h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.