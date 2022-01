Oficial. David Simão regressa ao Arouca

O Arouca anunciou a contratação de David Simão, tal como a Renascença anunciou.

O médio de 31 anos, que estava sem clube desde que rescindiu contrato com o AEK de Atenas, regressa ao Arouca, onde jogou durante três temporadas e esteve na época mais bem sucedida da história do clube, com a qualificação para a Liga Europa.

David Simão é o terceiro melhor marcador de sempre da equipa na I Liga, sendo também o terceiro com mais jogos disputados, com 79.

"Foi uma vontade enorme das duas partes porque é um clube que eu já conheço bem e, acima de tudo, pelo carinho que senti pelas pessoas que por ainda aqui continuam. É como regressar a casa pois foi o clube em que tive mais épocas consecutivas, de toda a minha carreira”, disse, citado pelo clube.

O objetivo é ajudar o Arouca a garantir a manutenção: "O meu objetivo pessoal é voltar a jogar que é o que mais gosto. Quero voltar a jogar o máximo de tempo possível, mas sempre inserido num coletivo, que no final é o mais importante. Venho também com esse objetivo de ajudar a equipa a continuar a lutar pela manutenção, passando também um pouco da minha experiencia para os meus colegas."

O Arouca tem também três jogadores de saída: Campi deverá regressar à Argentina, Luiz Gustavo e Joel Ferreira deverão continuar carreira nas divisões inferiores.

O Arouca, promovido esta época, está no 16º lugar da I Liga, lugar de "play-off", com 14 pontos, mais dois do que o Famalicão e mais três do que a Belenenses SAD, que ocupam os lugares de descida.