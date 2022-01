Nacional vence Feirense e reafirma candidatura à subida

O Nacional da Madeira recebeu e venceu o Feirense, por 2-1, na 17ª jornada da II Liga.

Vítor Gonçalves abriu o marcador para os madeirenses aos 5 minutos de jogo. Marco Matias bateu um livre e o médio estava solto na área e finalizou de cabeça.

O segundo golo do Nacional chegou aos 72 minutos. Rui Correia cobrou um livre rapidamente, do seu próprio meio-campo, e fez um chapéu a Bruno Brígido.

Steven ainda reduziu para o Feirense, aos 82 minutos de cabeça, mas o Feirense já não conseguiu chegar ao empate.

Com esta vitória, o Nacional reafirma o estatuto de candidato à subida, depois de um mau início de temporada. Os madeirenses são agora quartos classificados da II Liga, com 29 pontos, menos três do que o Feirense, que poderia ter subido à liderança isolada.