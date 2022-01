Gil Vicente bate Vitória de Guimarães e sobe ao quinto lugar

O Gil Vicente recebeu e venceu o Vitória de Guimarães, por 3-2, e subiu ao quinto lugar da I Liga.

Num jogo em que a equipa de Barcelos dominou durante a maior parte dos 90 minutos, a equipa de Ricardo Soares chegou-se à frente do marcador por Navarro, aos 23 minutos de jogo. O ponta de lança espanhol viria a bisar já no segundo tempo, aos 53 minutos de jogo.

Navarro é o segundo melhor marcador da I Liga, com 11 golos apontados, apenas atrás de Darwin Nuñez e Luis Díaz, com 13 golos apontados.

Antoine Leautey fez o terceiro golo para o Gil Vicente, aos 75 minutos de jogo, antes de Nélson da Luz marcar na estreia pelo Vitória de Guimarães. Marcus Edwards, lançado na segunda parte por Pepa, ainda colocou um ponto de interrogação no desfecho, com golo de penálti aos 87 minutos.

Marcus Edwards deixou o Vitória com 10 elementos nos últimos minutos, a travar um contra-ataque do Gil Vicente.

Com este resultado, o Gil Vicente sobe ao quinto lugar e confirma o estatuto de uma das surpresas, com 26 pontos. O Vitória atenua um resultado muito pesado com os dois golos marcados perto do fim, mas fica no oitavo lugar, com 23 pontos, atrás de Portimonense, Estoril e Gil.