Filipe Cândido está de saída do Belenenses SAD, confirmou a Renascença. O treinador diz adeus ao fim de três meses por razões pessoais.

Segundo dados apurados por Bola Branca, a saída é motivada por divergências entre Filipe Cândido e a SAD da equipa da I Liga.

A saída do treinador surge após a vitória sobre o Arouca, por 2-1, no domingo, que pôs fim a uma série de cinco derrotas consecutivas.

Apesar do triunfo, o Belenense SAD continua em último, com 11 pontos, a quatro do Moreirense, primeira equipa acima da linha de água.

Filipe Cândido de 42 anos, sucedeu a Petit (agora no Boavista) no comando do Belenenses SAD em outubro, proveniente da União de Leiria, da Liga 3. Em dez jogos, somou três vitórias e dois empates.

