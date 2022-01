FC Porto vence clássico das equipas B com golo nos descontos

O FC Porto B foi até ao Seixal vencer a equipa B do Benfica, por 2-1, em jogo da 17ª jornada da II Liga.

Os dragões abriram o marcador aos 30 minutos de jogo, depois de um erro do central Ganchas e o guarda-redes Kokubo. A bola sobrou para o FC Porto dentro da área e Gonçalo Borges rematou para o primeiro do jogo.

As águias empataram no início da segunda parte, de canto, aos 50 minutos de jogo. Duk, de cabeça, igualou o marcador.

O FC Porto venceu com um golo aos 93 minutos de jogo, num dos últimos lances do jogo. Tomás Esteves lançou um contra-ataque e serviu João Peglow, que rematou colocado para golo.

Com este resultado, o Benfica perde a oportunidade de voltar à liderança da II Liga e fica no segundo lugar, com os mesmos 33 pontos do que o Casa Pia. FC Porto B sobe ao quinto lugar, com 27 pontos.