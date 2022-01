Deixa de ser preciso teste para entrar em estádios com menos de cinco mil espectadores

A partir desta segunda-feira, os adeptos de futebol deixam de ter de apresentar teste negativo à Covid-19 para entrar em estádios com lotação inferior a cinco mil espectadores. Há vários jogos abrangidos pela nova orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda na presente jornada.

De acordo com o mais recente documento da DGS, o acesso a qualquer evento de natureza desportiva realizado ao ar livre com menos de cinco mil espectadores (ou em interior com menos de mil) depende da apresentação de um de três elementos:

Certificado digital Covid da União Europeia;

Comprovativo de vacinação completa, há pelo menos 14 dias;

Comprovativo de realização de teste negativo: Nas últimas 72 horas se for CPR; Nas últimas 48 horas se for antigénio; Realizado no momento, à porta do recinto, sob supervisão e verificação dos trabalhadores responsáveis pelo acesso ao espaço, se for autoteste.



Um reforço desta informação foi comunicado, esta segunda-feira, pela Liga Portugal a todos os clubes.

Quinto lugar da I Liga e liderança da II Liga em jogo



Há vários jogos abrangidos por esta mudança, já durante o dia de hoje. O Gil Vicente-Vitória de Guimarães, da I Liga, é um deles.



Quer isto dizer que o duelo que pode levar uma destas duas equipas ao quinto lugar da tabela - quem vencer ultrapassa o Estoril - será jogado já em circunstâncias distintas dos restantes jogos da jornada 17.

O quinto lugar é o último da zona de acesso às competições europeias.

Também se aplica ao Benfica B-FC Porto B e ao Nacional-Feirense, da II Liga, e demais jogos da Liga 3 e do Campeonato de Portugal.

O Benfica B tenta regressar ao primeiro lugar do segundo escalão e o Feirense ao segundo. Aos encarnados basta vencer. Os fogaceiros ascenderão à liderança da II Liga se vencerem e o Benfica B não vencer.

Neste momento, o líder é o Casa Pia, que jogou no domingo, com os mesmos 33 pontos das águias e mais um do que o Feirense, terceiro.