David Simão perto de regressar ao Arouca

O Arouca está perto de garantir a contratação de David Simão, sabe a Renascença.

O médio de 31 anos está sem clube desde que rescindiu contrato com o AEK de Atenas. David Simão jogou na segunda metade da temporada passada no Moreirense, onde fez 16 jogos, e está fora do ativo desde o verão.

Formado no Benfica, David Simão conta com quase 200 jogos na I Liga, tendo alinhado pelo Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Boavista e Moreirense.

David Simão vai regressar ao Arouca, clube que representou durante três temporadas, entre 2013 e 2016, e onde somou perto de 100 partidas.

No estrangeiro, jogou no CSKA Sofia, da Bulgária, Antuérpia, da Bélgica, AEK de Atenas, da Grécia, e no Hapoel Beer Sheva, de Israel



O Arouca tem também três jogadores de saída: Campi deverá regressar à Argentina, Luiz Gustavo e Joel Ferreira deverão continuar carreira nas divisões inferiores.

O Arouca, promovido esta época, está no 16º lugar da I Liga, lugar de "play-off", com 14 pontos, mais dois do que o Famalicão e mais três do que a Belenenses SAD, que ocupam os lugares de descida.