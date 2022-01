Tondela confirma transferência de Jhon Murillo para o México

O Tondela confirmou, este domingo, ter chegado a acordo com o Club Atlético de San Luís, do México, para a venda de Jhon Murillo.

Os beirões não revelam os valores do negócio. No sábado, Pako Ayestarán já tinha anunciado o adeus do extremo internacional venezuelano.

Murillo, de 26 anos, chegou ao Tondela em 2015 e sai ao fim de cinco temporadas e meia. Já esta época bateu o recorde de jogos pelos auriverdes na I Liga, com 172. No total, apontou 22 golos.

"Não é um adeus, é um 'até já'. Aprendi a gostar do Tondela, a ser do Tondela. (...) Serei sempre um auriverde, um tondelense e vou sentir muitas saudades de todos. Vou estar sempre a torcer para que consigam, uma vez mais, atingir o objetivo e ficar na I Liga, que é o sonho que sempre tive desde que cheguei e que sempre conquistámos", declarou o internacional venezuelano, citado pelo site oficial do Tondela.



Formado no Zamora, da Venezuela, Murillo chegou a Portugal pela mão do Benfica, embora nunca tenha chegado a jogar pelos encarnados, uma vez que foi logo emprestado ao Tondela, onde ficou até ao verão de 2017.

Após uma temporada no Kasimpasa, ainda cedido pelo Benfica, o avançado regressou aos beirões em definitivo no ano seguinte.