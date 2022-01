Marítimo vence e impede Portimonense de subir a quinto

O Marítimo subiu ao "top-10" do campeonato e impediu o Portimonense de ascender à quinta posição, este domingo, com uma vitória por 1-2.

Os insulares, que ganharam nova vida com Vasco Seabra (quatro vitórias em seis jogos com o novo treinador), adiantaram-se no marcador nos descontos da primeira parte, por intermédio de Rafik Guitane.

Ao minuto 67, Fabrício empatou a contenda de grande penalidade. Contudo, já nos descontos, Joel Tagueu deu a vitória ao Marítimo.

Com este triunfo, os insulares ascenderam ao nono lugar da tabela, com 20 pontos, a cinco do Estoril, quinto classificado. O Portimonense encontra-se em sexto, com 24 pontos, e falha o assalto ao "top-5".