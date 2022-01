César Peixoto considera que o Paços caiu de pé na Luz

O treinador do Paços de Ferreira mostrou-se muito elogioso para com a sua equipa, apesar da derrota (2-0) no terreno do Benfica.

Os castores só sofreram o primeiro golo quando já estavam reduzidos a dez jogadores. Apesar da desvantagem numérica, resistiram ao segundo golo durante bastante tempo e ainda espreitaram o 1-1. Em declarações à Sport TV, no final da partida deste domingo, César Peixoto assinalou que a segunda parte do Paços de Ferreira "honra o clube e os adeptos".

"Caímos de pé, tenho muito orgulho dos meus jogadores. Nunca se desorganizaram e nunca deixaram de procurar. Com caráter, com alma, muito unidos. Podíamos ter feito o 1-1. Com o golo do Grimaldo, o jogo ficou selado. Dou os parabéns aos meus jogadores, acreditaram até ao final que podiam lá chegar. O Benfica é mais forte, com menos um ficou ainda mais difícil, mas os jogadores estão de parabéns", enalteceu.

César Peixoto salientou que o Paços de Ferreira "mostrou que tem alma, caráter, personalidade e que não abdica das suas ideias".

"Vamos crescendo. Queríamos ter mais bola e ser mais protagonistas, aos poucos vamos conseguindo. Queremos ser uma equipa dominadora e cada vez mais vamos sê-lo, não tenho dúvida nenhuma, porque temos talento individual para isso", sustentou o técnico pacense.