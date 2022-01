Braga resgata empate a jogar com dez frente ao Famalicão

O Sporting de Braga resgatou um empate a duas bolas frente ao Famalicão, este domingo, mesmo a jogar com dez desde o minuto 24.

Foi mesmo a equipa de Carlos Carvalhal a abrir o marcador, por intermédio de Ricardo Horta, aos 13 minutos. Contudo, 11 minutos depois, o central Bruno Rodrigues, da formação, de apenas 20 anos, viu o vermelho direto por uma falta por trás sobre Simon Banza.

Em vantagem numérica, o Famalicão chegou ao empate aos 31 minutos, com um belo remate de primeira de Rúben Lima. Aos 81 minutos, Ivo Rodrigues driblou Matheus e consumou a reviravolta da equipa visitante.

Porém, mesmo aos 90 minutos, Mario Gonzalez aproveitou uma falha da defesa do Famalicão para resgatar um ponto tardio para o Braga.

Com este resultado, o Braga cimentou o quarto lugar, com sete pontos de vantagem sobre o quinto, o Estoril. Contudo, permitiu ao Benfica, que venceu o Paços de Ferreira por 2-0, abrir uma vantagem de oito pontos.

O Famalicão continua em posição muito complicada na tabela. A equipa de Rui Pedro Silva encontra-se no penúltimo lugar, com 12 pontos, menos três do que o Moreirense, primeira equipa acima da linha de água.