Belenenses SAD dá a volta ao Arouca e regressa aos triunfos

O Belenenses SAD pôs fim a uma série de cinco derrotas consecutivas, este domingo, com uma vitória sobre o Arouca, por 2-1.

A equipa visitante adiantou-se no marcador ao minuto 37, com um golo de Oday Dabbagh. No entanto, Nilton Varela, aos 73 minutos, e Abel Camará, aos 93, operaram a cambalhota do conjunto de Filipe Cândido.

Apesar do triunfo, o Belenense SAD continua em último, com 11 pontos, a quatro do Moreirense, primeira equipa acima da linha de água. O Arouca está logo abaixo, em 16.º, lugar de "play-off", com menos um ponto.