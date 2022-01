Treinador do Estoril "muito orgulhoso" da exibição frente ao FC Porto

O treinador do Estoril não escondeu o orgulho nos seus jogadores, este sábado, depois da derrota (2-3) frente ao FC Porto.

Os canarinhos, que lideram a semana inteira com um duro surto de Covid-19, venciam por 2-0 ao intervalo e colocaram muitas dificuldades ao líder do campeonato. No final da partida, Bruno Pinheiro lamentou a derrota, contudo, destacou a entrega dos seus jogadores.

"Não podemos esquecer-nos que são adversários muito mais fortes do que nós. Estou muito orgulhoso do que fizemos. Tivemos uma semana difícil, sem conseguir treinar com a equipa, tivemos sempre poucos jogadores. Fizemos um jogo muito interessante e acho que merecíamos mais do que esta derrota", vincou, em declarações à Sport TV.

O Estoril, quinto classificado com 25 pontos, pode ver fugir o Braga, quarto com 31, e ainda ser ultrapassado por Portimonense (quinto com 24 pontos), Gil Vicente (sexto com 23) e Vitória (sétimo com 23).