Jogo de estreias entre Penafiel e Viseu termina empatado

Num jogo de estreias entre Penafiel e Académico de Viseu, este sábado, na jornada 17 da II Liga, o resultado final foi um empate sem golos.

Filipe Rocha, também conhecido como Filó, estreava-se como treinador do Penafiel. Pedro Ribeiro, ex-Penafiel, fazia o primeiro jogo ao comando do Académico de Viseu. Nenhum dos dois ficou a sorrir no fim.

No outro jogo do dia, Mafra e Varzim também se anularam.

Com isto, Penafiel e Mafra são oitavo e nono classificados, respetivamente, com os mesmos 24 pontos. O Académico subiu à 12.ª posição, com 18 pontos. O Varzim continua em último, com oito.