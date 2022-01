Carvalhal e o Atlético Mineiro. "É com o Braga que os clubes têm de falar"

Carlos Carvalhal confirmou, este sábado, que "têm chegado algumas coisas". No entanto, sublinhou, também, que qualquer clube que queira falar consigo e com a sua equipa técnica terá, antes de mais, de falar com o Sporting de Braga, com que têm contrato até ao final da época.

O treinador do Braga terá tido uma abordagem do Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro. Em conferência de imprensa, não negou que tenham chegado propostas, contudo, salientou que ele e a equipa técnica não estão "em condições de falar e discutir absolutamente nada".

"Procuramos ser o mais coerente possíveis. O que sempre disse e vou repetir é que têm chegado algumas coisas desde o início do nosso trabalho aqui no Braga, com mais ênfase no final da época e no início desta. Não estamos em condições de falar e discutir absolutamente nada, porque temos contrato com o Braga e será com o Braga que os clubes têm de falar. Isto serve para todos os clubes que contactaram", frisou.



Já em dezembro, quando estava a ser associado ao Flamengo - que acabou por contratar o também português Paulo Sousa -, Carvalhal garantiu que só deixaria o Sporting de Braga se o clube entendesse que podia fazer "um bom negócio" ou prescindisse dos seus serviços.