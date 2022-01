Tiago Sousa. Santa Clara “super competente” contra o Sporting

O treinador interino do Santa Clara, Tiago Sousa, considera que este triunfo (3-2) contra o Sporting “foi um marco” de uma equipa “super competente”.

“Foi um jogo extremamente complicado, entrámos muito fortes, tivemos duas boas oportunidades, mas o Sporting acabou por marcar primeiro. Fomos atrás do resultado, conseguimos empatar, depois voltámos a sofrer no início da segunda parte. Logo de imediato regressámos ao jogo e depois com muita arte e com muito engenho de todos, os que já estavam a jogar e os que entraram, saímos para o ataque e conseguimos o golo”, disse Tiago Sousa.

O técnico dos insulares considera que esta “é mais uma exibição a juntar a outras tantas. É um facto que ainda não conseguimos estabilizar em termos de resultados, estamos à procura disso, e esta é mais uma exibição que pode servir de alavanca para essa estabilidade”.



Depois de ter eliminado o FC Porto da Taça da Liga, o Santa Clara consegue agora derrotar o campeão Sporting.