Santa Clara tenta segurar Morita

Hidemasa Morita, médio do Santa Clara, tem novamente abordagens no mercado de transferências de janeiro e a continuidade do internacional japonês até ao fim da época não é garantida, embora o Santa Clara queira segurar o jogador, sabe a Renascença.

O emblema açoriano já foi abordado por clubes dos escalões secundários de Inglaterra, nomeadamente o Hull City, da Holanda e até da Turquia. Morita esteve muito perto de sair para o Fenerbahçe, no último verão, mas a nova direção da SAD quis segurar o jogador.

Apesar do interesse, o plano da SAD açoriana é segurar Morita, e uma renovação de contrato poderá estar em cima da mesa para convencer o japonês a ficar, pelo menos, até ao final da temporada.

Na altura, o Santa Clara rejeitou a proposta a rondar os 5 milhões de euros por "não defender os interesses desta SAD, nem corresponde ao real valor de mercado do ativo em causa".

Morita tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e tem contrato por mais duas épocas e meia, até 2024.

O médio de 26 anos, 12 vezes internacional pelo Japão, está na segunda temporada no Santa Clara. Esta época, leva dois golos e uma assistência em 23 jogos disputados.

Garantida é a presença de Morita no jogo desta sexta-feira frente ao Sporting. O jogo frente no Estádio de São Miguel tem pontapé de saída marcado para as 18h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.