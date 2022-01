Moreirense anuncia contratação de Sá Pinto

O Moreirense anunciou, em comunicado, a contratação de Ricardo Sá Pinto para treinar a equipa até ao final da temporada.

O treinador de 49 anos, que já tinha orientado o treino de quinta-feira, será o terceiro no banco de suplentes dos cónegos esta temporada. João Henriques começou a temporada como treinador, mas foi despedido no final de novembro e foi substituído por Lito Vidigal, que esteve apenas um mês no cargo.



Nas redes sociais, Sá Pinto explicou o regresso a Portugal e assume a "dificuldade da situação" que atravessa o clube.

"Aceitei o convite para treinar o Moreirense até ao final da época. A forma como os adeptos vivem o clube e a paixão que mostram jogo após jogo não me deixou indiferente. Apesar de conhecer a dificuldade da situação, conto com o apoio de todos para que possamos, juntos, ultrapassar obstáculos e cumprir objetivos. Mãos à obra, que amanhã já temos jogo", pode ler-se.

Sá Pinto vai regressar ao campeonato português, depois de ter estado na I Liga pela última vez em2019/20, no Sporting de Braga. Depois de ter orientado os minhotos, passou pelo Vasco da Gama e pelo Gazientep.



Ao longo da carreira, Sá Pinto já passou pelo Sporting, Estrela Vermelha, OFI, Atromitos, Belenenses, Al Fateh, Légia de Varsóvia e Standard Liège.

O Moreirense está no 11º lugar da I Liga, com 12 pontos, apenas à frente de Famalicão e Belenenses SAD.