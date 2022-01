Covid-19 no Benfica? “Pior está o Paços de Ferreira, que não tem equipa B e sub-23"

Em declarações a Bola Branca antes do Benfica-Paços de Ferreira da próxima jornada, o dirigente lembra que foram aprovados recentemente novos regulamentos e que as equipas vão ter de se sujeitar ao risco de infeções.

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, desvaloriza os casos positivos de Covid-19 que afetam o plantel do Benfica.

Os maus resultados levaram à troca de treinador no Benfica, mas o presidente dos encarnados, apesar da ambição da sua equipa, lembra a qualidade do adversário: “O Benfica tem sempre muito valor e nós temos ambições, estamos num bom momento e vamos tentar pelo menos pontuar. Temos ambição, mas recentemente em momentos de supostas crises do Benfica, algumas equipas foram goleadas”.

Devido a um teste positivo à Covid-19, o novo treinador dos pacenses, César Peixoto, um antigo jogador do Benfica, não tem estado nos treinos mas vai ter condições para orientar a equipa na Luz.

"É fundamental o responsável máximo de uma equipa técnica poder estar no banco. Será uma das mais-valias do Paços para este jogo”, considera o presidente do Paços de Ferreira que apesar das duas vitórias obtidas sob o comando do novo treinador lembra que “foi bom, mas ainda há um caminho longo. Em 2018 mudamos de treinador, ganhamos dois jogos e depois tudo se complicou”.

O Benfica-Paços de Ferreira está agendado para domingo, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt