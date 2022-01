Só um “super Santa Clara” pode vencer Sporting

O treinador interino dos açorianos considera que só um “super Santa Clara” pode conseguir tirar pontos ao Sporting.

“Vai ser preciso o melhor Santa Clara e para tê-lo teremos que resgatar tudo o que trabalhamos de bom nos últimos três anos e meio. Vamos defrontar um super Sporting e se quisermos pontuar teremos que ser super em tudo”, disse Tiago Sousa.

O técnico insular lembra que o campeão nacional ainda não perdeu internamente, é uma equipa que sofre poucos golos e muito focada nas suas ideias de jogo.

Sousa acrescentou que a sua equipa vai querer reagir à derrota sofrida em Paços de Ferreira, depois de ter estado a vencer.

“Este Santa Clara está a reagir depois de um jogo em Paços de Ferreira que não nos deu pontos. A equipa está a trabalhar para desenvolver maior competência e encarar cada jogo com rigor”, explicou.

“Vamos defrontar o campeão nacional, uma belíssima equipa, pelo que espero um Santa Clara de elevada tração para este jogo, um Santa Clara competente e empenhado em reverter os trinta minutos finais do último jogo”, acrescentou Tiago Sousa.

O plantel do Santa Clara tem várias ausências, mas o técnico desvaloriza.

“Quem substitui está tanto ou mais capaz de responder comparativamente com quem não está. Quem entra, entra comprometido e ciente de que a ausência de um é oportunidade para outro e o que queremos é competitividade no grupo”, referiu.

Quando questionado, Tiago Sousa considerou a sua continuidade na liderança do comando técnico da equipa açoriana como um "não-assunto".

"É um assunto que a administração poderá responder. Da minha parte está tudo dito", vincou.

Tiago Sousa assumiu o comando técnico do Santa Clara de forma interina aquando da saída de Nuno Campos, anunciada em 15 de dezembro. É o terceiro treinador dos açorianos esta época, que começou a temporada com Daniel Ramos.

O Santa Clara soma três vitórias, quatro empates e nove derrotas em 16 jogos no campeonato, sendo 15.º classificado, com 13 pontos, e vai receber o Sporting, segundo com 44, na sexta-feira, às 17:30 locais (18h30 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.