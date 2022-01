Pedro Henrique deixa Vitória de Guimarães em definitivo

O central Pedro Henrique está de saída do Vitória de Guimarães, em definitivo.

De acordo com o jornal "O Jogo", a transferência para o Lion City Sailors, de Singapura, ainda vai render mais de um milhão de euros aos cofres do clube vitoriano.

O brasileiro de 29 anos deixou o Vitória na época passada, tendo passado pelo Al-Wehda e Atlético Goianense, por empréstimo do Vitória.

O central chegou ao Vitória em 2015 e disputou 156 jogos na equipa principal do clube minhoto. Nas redes sociais, despediu-se do emblema de Guimarães.

"Hoje encerro a minha ligação com o Vitória de Guimarães e quero deixar minha eterna gratidão por abrirem as portas bem no início da minha trajetória profissional sendo meu primeiro clube grande a trabalhar, nestes cinco anos tive a oportunidade graças aos vitorianos a contribuir com a equipa na final Taça de Portugal, Liga Europa, e mais de 150 jogos pelo clube", disse.