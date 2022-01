Continua a ser preciso teste para ir ao futebol, mas apenas para quem não tem dose de reforço

Para ir a um estádio do futebol ou a um pavilhão desportivo, só é preciso fazer teste quem ainda não tem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A medida entra em vigor no dia 10 de janeiro.

O Governo atualizou as medidas de contenção, depois de ter ouvido os especialistas do Infarmed na quarta-feira. As medidas para o desporto são aliviadas para quem já recebeu a dose de reforço da vacina, mas não para a restante população.

A medida aplica-se no acesso a recintos desportivos, a grandes eventos, visitas a lares e visitas a pacientes em estabelecimentos de saúde.