Lito Vidigal demitido do Moreirense

Lito Vidigal foi demitido do Moreirense, apurou a Renascença. O treinador esteve cinco jogos no comando do clube minhoto, em que somou uma vitória e quatro derrotas, a última em Tondela, na segunda-feira, em jogo a contar para a I Liga.

Lito esteve um mês no clube, depois de suceder a João Henriques. Deixa o clube no antepenúltimo lugar, em posição de "play-off" de manutenção, a um ponto da zona de permanência e com mais um ponto do que o penúltimo, o Famalicão, em zona de descida automática.

O Moreirense procura o terceiro treinador da temporada, repetindo o que aconteceu na época passada, em que o clube foi orientado por Vasco Seabra, César Peixoto e Ricardo Soares.