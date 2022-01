Filó é o novo treinador do Penafiel

O Penafiel anunciou, esta quarta-feira, Filó como treinador da equipa até ao final da época. Filó sucede a Pedro Ribeiro , que deixou o clube na semana passada e, entrentanto, assinou pelo Académico de Viseu. Curiosamente, a estreia de Filó será frente aos viseenses, no sábado.

O técnico, de 49 anos, recebe o Penafiel no 8.º lugar da II Liga, com 23 pontos. A equipa está a sete pontos de um lugar de subida, a quatro do lugar de "play-off" de promoção e longe dos lugares de descida.

Trata-se de um regresso ao 25 de abril, mas agora com funções diferentes. O antigo central foi jogador do Penafiel entre 1999 e 2001. Filó tem vasta experiência na II Liga, em clubes como Feirense, Covilhã, União da Madeira, Freamunde e Naval.

Na época passada esteve na Feira, mas não completou a época. Acabou por ser substituído por Rui Ferreira.