Estoril confirma que vai a jogo, FC Porto recusou adiamento "por constrangimentos de calendário"

O Estoril confirma que vai a jogo contra o FC Porto no sábado. Os dragões recusaram o adiamento "por constrangimentos de calendário".

Em comunicado, o clube da I Liga garante: "A Estoril Praia SAD, no cumprimento do Regulamento de Competições da Liga, irá necessariamente estar presente na 17.ª jornada da Liga Bwin no jogo que a opõe à FC Porto SAD".

Os canarinhos confirmam que têm 18 jogadores infetados - mais nove elementos do staff - sem treinar.

O clube acrescenta que vai continuar a acompanhar a situação física de todos e "apresentar o seu melhor onze".

A Estoril SAD refere que pediu o adiamento da partida, mas lembra que o pedido "foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário".

[em atualização}