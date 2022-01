O extremo Samuel Pedro vai jogar no Sp. Covilhã, até final da época, por empréstimo do Benfica.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Sporting Clube da Covilhã para a cedência, a título de empréstimo até final da presente época desportiva, do futebolista Samuel Pedro", anunciou o Benfica no site oficial.

O jovem jogador encarnado, de 20 anos, participou em oito partidas e marcou um golo pelo Benfica B.