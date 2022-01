Ovarense condena "intimidação organizada" a jogadores

Em comunicado no Facebook, esta terça-feira, a Ovarense confirma o ocorrido e refere que, "não se tratando de um assalto, esta intimidação organizada teria como alvo um dos residentes [do] espaço”.

A Ovarense, atual segunda classificada da Associação de Futebol de Aveiro, manifesta "total apoio" aos atletas e seus representantes e expressa o desejo de que "seja feita justiça de forma tão célere quanto possível".

Segundo a Brasil Soccer Academy, alguns dos agressores ter-se-iam declarado adeptos da Ovarense. O clube demarca-se de indivíduos "que não poderão nunca reclamar para si a condição" de seus adeptos.

"Todos e todas que pratiquem atos racistas, xenófobos ou discriminatórios jamais terão as portas do nosso clube abertas. Mais do que simplesmente nos demarcarmos de indivíduos que não poderão nunca, sob este cenário, reclamar para si a condição de nossos adeptos, enquanto instituição queremos participar e ser uma voz ativa no combate a todo o tipo de episódios desta natureza", pode ler-se.