FC Porto não aceita adiar jogo com o Estoril

O FC Porto não aceita adiar o jogo de sábado com o Estoril Praia.

Os dois clubes reuniram-se, esta terça-feira, com monitorização da Liga de Clubes, para discutir o possível adiamento do encontro da 17.ª jornada do campeonato, face aos mais de 30 casos que afetam a estrutura canarinha, entre plantel, equipa técnica e "staff".

O Estoril confirmou à Renascença ter pedido oficialmente o adiamento do jogo ao FC Porto, que agora tem 24 horas para responder.

Nesta fase, o jogo só não se realiza se o FC Porto aceitar o adiamento, se o Estoril não tiver 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, ou se o delegado de saúde decretar o isolamento do plantel lisboeta.