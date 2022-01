Diogo Amado. Estoril-FC Porto deve ser adiado em nome da verdade desportiva

A formalização de um pedido de adiamento está dependente dos resultados da mais recente bateria de testes Covid-19, realizada aos jogadores e staff do plantel. Nas últimas horas, o surto estendeu-se à equipa de sub-23, o que levanta dúvidas quando à possibilidade de Bruno Pinheiro ter atletas em número suficiente para comparecer no jogo com o FC Porto.

O médio-defensivo de 31 anos esteve na última vitória do Estoril frente ao Porto, em 2014, a única dos canarinhos no Estádio do Dragão. Em declarações a Bola Branca , Diogo Amado acredita que o jogo deveria ser adiado.

Diogo Amado, antigo médio e figura do Estoril, acredita que o jogo frente ao FC Porto, marcado para sábado, deveria ser adiado em nome da verdade desportiva, depois do surto de Covid-19 que afeta o clube de Lisboa.

Diogo Amado interroga-se se a decisão de reagendar o encontro não seria mais célere e fácil, se em vez do Estoril fosse um dos grandes a estar confrontado com um surto.



"Questiono se realmente acontecesse uma situação destas num clube grande, com presença forte na liga, se as decisões não seriam outras. Na minha opinião, sendo um surto tão grande, faria mais sentido que o jogo fosse adiado, realizado numa altura com nível equiparado de cada plantel a mostrar o melhor de si", atira.

Estoril à imagem de 2014

Em 2013/14, o Estoril foi quarto classificado da I Liga e qualificou-se para a Liga Europa, com Diogo Amado como uma das figuras da equipa que era liderada por Marco Silva.

Agora ou mais tarde, Estoril e Porto estarão frente a frente neste campeonato. Diogo Amado espera um duelo muito interessante e observa um Estoril com capacidade para surpreender, tal como aconteceu há alguns anos.



"Consigo olhar para o Estoril e rever o que foi o Estoril de 2014, com futebol muito positivo, que não dá pontapé para a frente e joga futebol apoiado. Acho que vai ser um jogo interessante. O Porto é obviamente favorito, mas um Estoril a espreitar o incómodo que tem causado aos grandes. Tem jogadores brilhantes, que podem causar desequilíbrios, como o André Franco, que tem sido espetacular", explica.





Diogo Amado esteve na única vitória do Estoril no Dragão, em 2014 e, nestas declarações a Bola Branca, recorda esse momento.

"Lembro-me de todos termos noção da responsabilidade do jogo, de sabermos que não eramos favoritos, embora a excelente época. Encaramos aquele jogo como sendo mais um e que independentemente do resultado, que pudéssemos ser nós próprios. O que fizemos foi brilhante frente a uma equipa com estrelas de topo mundial, como o Jackson Martínez, que era um matador. Conseguimos abafar as estrelas do Porto", termina.

Diogo Amado está atualmente sem clube, depois de ter representado na época passada o Ajman, dos Emirados Árabes Unidos.

O Estoril-FC Porto continua marcado para sábado às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.