Vágner defende adiamento do Estoril-FC Porto

Vágner, antigo guarda-redes do Estoril e que esta época já esteve infetado com Covid-19, defende o adiamento do jogo com o FC Porto.

A equipa canarinha está a contas com um surto, com 28 elementos infetados entre plantel e equipa técnica. Em entrevista a Bola Branca, o guarda-redes do Nacional assinala que, nestes casos, para além da questão regulamentar deve prevalecer o bom senso das partes. E o bom senso, sublinha, recomenda o adiamento do jogo.

"É uma situação delicada. Penso que, com tantos jogadores infetados num plantel, a prática do desporto fica comprometida e o jogo tem de ser cancelado e remarcado para uma data posterior. Senão ficamos sempre neste debate e acaba por acontecer o que sucedeu no Belenenses SAD-Benfica, que foi uma vergonha. Fico a torcer pelo bom senso das pessoas responsáveis", refere.

Recordar o triunfo histórico de 2014



A última vez que o Estoril venceu o FC Porto foi em 2014 no Dragão. Triunfo por 1-0, com o Vágner como capitão da equipa estorilista.

O guarda-redes brasileiro recorda, nesta entrevista à Renascença, a histórica vitória, a última do Estoril frente aos portistas, há oito anos.



"Era uma equipa do Estoril com excelentes jogadores e muito bem orientada pelo Marco Silva. Lembro-me que jogávamos de igual para igual contra os grandes e fomos ganhar ao FC Porto, no Estádio do Dragão, com um golo do Evandro. O Porto estava pressionado porque era terceiro classificado, o treinador deles era o Paulo Fonseca. Para nós, foi um momento fantástico e uma vitória histórica para o Estoril", recorda.

No Nacional para regressar à I Liga



Vágner está no Nacional da Madeira. O guarda-redes, de 35 anos, regressou a Portugal depois de duas épocas no Azerbaijão e, na equipa madeirense, luta pelo regresso à I Liga.

O jogador está satisfeito com a opção Nacional, embora a Covid-19 tenha prejudicado a sua época desportiva no emblema madeirense.

"Estou feliz no Nacional, é um grande clube. Estou feliz, também, por ter regressado ao futebol português. Temos por objetivo voltar à primeira divisão. Comecei a época como titular mas depois testei positivo à Covid-19 e perdi a posição, o que coincidiu, também, com a chegada do novo treinador. Mas faz parte do futebol, resta-me trabalhar para voltar a ter uma oportunidade", conclui.