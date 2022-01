Treinador do Paços de Ferreira testa positivo à Covid-19

O Paços de Ferreira comunicou, esta segunda-feira, que César Peixoto testou positivo à Covid-19 e que se encontra em isolamento.

No site oficial, o clube pacense explica que o treinador acusou infeção pelo novo coronavírus em teste realizado após o jogo com o Santa Clara, a contar para a 16.ª jornada da I Liga, no dia 30 de dezembro.

Esta segunda-feira, César Peixoto assistiu e orientou o treino pela internet, desde a residência, em cumprimento do isolamento obrigatório.

O Paços esclarece que o técnico não revela quaisquer sintomas e que regressará ao trabalho presencial "logo que tal seja possível".

Todos os elementos do futebol profissional do Paços de Ferreira deram negativo nos testes realizados antes do treino desta manhã.