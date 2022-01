Tondela bate Moreirense à última hora e afasta-se do perigo

O Tondela recebeu e bateu o Moreirense, por 2-1, esta segunda-feira, em jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato.

Foi o Moreirense o primeiro a adiantar-se no jogo no Estádio João Cardoso, adiado devido a um surto de Covid-19 no Tondela. Ao minuto 22, num remate à meia volta, Rafael Martins adiantou a equipa visitante.

O Tondela reagiu, mas só na segunda parte teve prémio. Aos 63 minutos, na conversão de uma grande penalidade detetada, após vários minutos de análise, pelo videoárbitro (VAR), Daniel dos Anjos fez o golo do empate.

O árbitro deu nove minutos de descontos para compensar o tempo perdido na análise do penálti e o Tondela aproveitou. Aos 102 minutos, no último lance do jogo, na sequência de um livre, Manu Hernando consumou a reviravolta. À primeira, o golo foi anulado, no entanto, após análise do VAR, foi mesmo considerado legal.

O Tondela passa a somar 15 pontos, 13.º lugar. O Moreirense tem 12 pontos e ocupa a 16.ª posição, de acesso ao "play-off" de manutenção.