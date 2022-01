Casa Pia vence Vilafranquense e sobe ao pódio da II Liga

O Casa Pia subiu ao terceiro lugar da II Liga, esta segunda-feira, com uma vitória, por 0-2, no reduto do Vilafranquense.

Jota, aos 33 minutos, e Godwin Saviour, aos 70, marcaram os dois golos sem resposta dos gansos em Vila Franca de Xira.

O Casa Pia sobe ao pódio com 30 pontos, mais três (e mais um jogo) do que o Rio Ave, quarto classificado. O Benfica B lidera com mais três pontos do que os casapianos e o Feirense é segundo, com mais dois.

Em condições normais, os dois primeiros classificados obtêm a promoção automática à I Liga e o terceiro disputa o "play-off". Contudo, caso o Benfica B, que não pode subir de escalão, fique entre os dois primeiros, o terceiro subirá diretamente e o quarto irá ao "play-off".

No caso de a equipa B dos encarnados ficar na terceira posição, os dois primeiros serão promovidos diretamente e o quarto terá de disputar um lugar na I Liga com o 16.º classificado do principal escalão.