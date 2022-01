Vizela – Belenenses SAD abre 2022

O Vizela, 13.º classificado, recebe a Belenenses SAD, 18.º e último, num dos dois jogos em atraso da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, adiado devido ao surto de Covid-19 que afetou os lisboetas.

O encontro devia ter-se disputado em 6 de dezembro, mas, três dias antes, a Liga anunciou o seu adiamento, que já tinha sido noticiado na véspera pela formação nortenha.

A Belenenses SAD teve um surto de Covid-19, tendo-se confirmado 19 casos com a variante Ómicron, e, na jornada anterior, tinha começado com nove, incluindo dois guarda-redes, a receção ao Benfica, acabando goleado por 7-0, num jogo que terminou no início da segunda parte por inferioridade numérica dos azuis.

Na classificação, o Vizela, que tem um jogo em atraso, soma 13 pontos e perdeu os dois últimos jogos (0-4 na receção ao FC Porto e 0-2 no reduto do Marítimo), depois da segunda vitória na prova, conseguida em Arouca (4-1).

A formação de Álvaro Pacheco ganhou o primeiro jogo caseiro (2-1 ao Tondela, em 14 de agosto de 2021), logo à segunda jornada, mas, após isso, não mais venceu perante os seus adeptos, somando quatro empates e duas derrotas.

Por seu lado, o Belenenses SAD, com dois embates em atraso -- também um da ronda 16, no reduto do Famalicão, adiado para 13 de janeiro -, soma oito pontos, fruto de apenas um triunfo, cinco empates e oito derrotas (7-24 em golos).