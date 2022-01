II Liga. Académico Viseu com oito infetados à Covid-19

O Académico de Viseu tem um surto de Covid-19 e a Autoridade de Saúde local está a avaliar a situação, que pode levar ao isolamento de todo o plantel do clube da II Liga.

Segundo disse à agência Lusa uma fonte da SAD do clube da II Liga, são sete os jogadores com teste positivo e mais um elemento do staff.

Nos últimos dias, haviam aparecido vários casos no plantel, situação que levou a SAD a determinar a realização de testes antigénio a todo o plantel, na manhã de hoje, que acabaram por confirmar mais algumas infeções.

Os testes foram feitos no dia em que o novo treinador do Académico de Viseu, Pedro Ribeiro, foi apresentado ao plantel e se preparava para orientar o primeiro treino do ano, que acabaria por ser cancelado.

Fonte da SAD confirmou à Lusa que foi pedida a avaliação desta situação à autoridade de saúde local, estando em aberto a possibilidade de isolar todo o plantel durante cinco dias, com nova reavaliação no sábado, com realização de testes PCR a todo o plantel e staff.

Em causa, nesta altura, estará a presença da equipa no jogo da 17.ª jornada da II Liga de futebol, no reduto do Penafiel, marcado para sábado. A decisão sobre um eventual adiamento do jogo fica nas mãos da Liga de clubes.