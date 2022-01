Covid-19 pode obrigar Estoril a chamar Sub-23

O Estoril está a contas com um surto de Covid-19 no plantel. A partida contra o FC Porto não estará em causa, mas os canarinhos podem ter de avançar com jogadores do plantel dos Sub-23 para preencher a ficha de jogo.

Casos confirmados são, pelo menos, 10, mas o clube da Amoreira vai realizar novos exames na segunda e na quinta-feira.

A partida contra os dragões está marcada para sábado.

A nova regra do futebol profissional sobre a Covid-19 obriga a que cada equipa tenha, pelo menos, 13 jogadores na ficha de jogo, incluindo um guarda-redes.