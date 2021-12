Ricardinho é o sétimo infetado no Marítimo

O avançado Ricardinho testou positivo à Covid-19 e falhou o jogo treino entre o plantel principal e a equipa B do Marítimo.

Fonte do clube insular disse que o avançado brasileiro, de 20 anos, testou positivo ao SARS-CoV2. É o sétimo caso no plantel, depois de Edgar Costa, Diogo Mendes, Fábio China, Beltrame, Rúben Macedo e Pelágio.

O jogador foi retirado da lista de convocados horas antes do triunfo sobre o Vizela (2-0), para a 16.ª jornada da I Liga, na terça-feira, por ter apresentado um teste inconclusivo.

O conjunto orientado por Vasco Seabra venceu o jogo treino disputada esta sexta-feira, no Campo da Direção Regional de Desporto, na Camacha, com um golo em cada metade do encontro, numa grande penalidade convertida pelo ponta de lança iraniano Alipour e outro golo de Vidigal.

O Marítimo regressa ao trabalho na segunda-feira, 3 de janeiro, para iniciar a preparação da visita a Portimão, da 17.ª ronda da I Liga, marcada para 09 de janeiro.