"Não me recordo de um ano com duas equipas tão fortes como Porto e Sporting"

João Pedro Sousa não tem memória de uma época "com duas equipas tão fortes no nosso campeonato". FC Porto e Sporting entram em 2022, após 16 jornadas da I Liga, sem derrotas, empatados na frente do campeonato, com 44 pontos.

"Porto e Sporting mostram uma grande capacidade para ganhar os seus jogos, mesmo com grande densidade competitiva. Olhamos para o calendário e não conseguimos perceber onde é que estas equipas vão perder pontos", diz o antigo treinador do Boavista, em entrevista à Renascença. A derrota no clássico deixa o Benfica com sete pontos de desvantagem para os dois rivais, mas, e apesar da força que identifica em Porto e Sporting, João Pedro não exclui os encarnados da luta pelo título.