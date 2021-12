Liga Portuguesa vira o ano como a mais equilibrada da Europa

Na viragem do ano, e no que respeita à luta pelo título, o campeonato português é o mais equilibrado, entre as principais ligas europeias.

FC Porto e Sporting entram em 2022 empatados (44 pontos), com os dragões na primeira posição, devido à diferença de golos.

Num olhar sobre as ‘big 5’ – as cinco maiores ligas europeias – em Inglaterra, o Manchester City entra no novo ano com oito pontos de vantagem sobre o Chelsea. Em Espanha, o Real Madrid é líder com mais oito pontos que o Sevilha (embora os andaluzes tenham menos um jogo).

Na Alemanha é de nove pontos a diferença do Bayern para o 2.º classificado, Borussia de Dortmund. Em Itália, o Inter entra em 2022 com quatro pontos de avanço sobre o rival AC Milan. Finalmente, em França, das cinco maiores, a liga mais desequilibrada, com o PSG a virar o ano com 13 pontos sobre o Nice.